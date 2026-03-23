il gfvip di ilary blasi riconquista la leggerezza

Una cosa è certa dopo la prima puntata del GFVip in onda martedì su Canale 5 e ora ritornata alla gestione di Ilary Blasi, ed è che non avvertiremo affatto la mancanza di Alfonso Signorini, che, a causa delle note problematiche, con senso di responsabilità, ormai raro e, quindi, sufficientemente prezioso, ha ritenuto doveroso autosospendersi dalla conduzione del reality. Già dall’inizio scattante col balletto, alle entrate veloci dei concorrenti nella casa, con presentazioni senza troppi paludamenti, si è capito il dinamismo di un’edizione che vede una preponderante presenza femminile che, sia con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli e le concorrenti nella casa, ha il pregio indiscutibile di sottolineare la varietà e la ricchezza caratteriale delle personalità delle donne. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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