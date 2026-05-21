In Canada è stato individuato un nuovo giacimento di idrogeno bianco situato nello Scudo. Questo deposito ha la capacità di alimentare circa 400 abitazioni ogni anno. L'idrogeno bianco, prodotto attraverso processi naturali senza emissioni di CO2, risulta essere più economico rispetto all'idrogeno verde, che richiede energie rinnovabili per la sua produzione. La scoperta apre nuove possibilità nel settore energetico e potrebbe influenzare le strategie di approvvigionamento di idrogeno nel paese.

? Domande chiave Come può un singolo giacimento alimentare 400 abitazioni ogni anno?. Perché l'idrogeno bianco è più economico dell'idrogeno verde?. Quali minerali critici si trovano insieme a questo nuovo combustibile?. Come cambierà il mercato globale con questa risorsa naturale?.? In Breve Produzione stimata di 140 tonnellate annue con 15mila pozzi nella zona di Timmins.. Resa di 4,7 milioni di kWh annui sufficienti per 400 abitazioni.. Oliver Warr analizza la vicinanza tra idrogeno e minerali come rame e nichel.. Riduzione costi logistici per comunità isolate del Nord Canada tramite energia km zero.. Ricercatori delle università di Toronto e Ottawa hanno individuato massicce emissioni di idrogeno naturale nelle profondità dello Scudo canadese, rilevando flussi costanti presso una miniera attiva nell’Ontario settentrionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canada: scoperto un giacimento di idrogeno bianco nello Scudo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

ESA e Canada: scudo tecnologico per proteggere i dati spazialiL’Agenzia Spaziale Europea e il Canada hanno siglato un accordo fondamentale per la sicurezza delle informazioni durante il 41° Space Symposium a...

La volpe rossa e l'orso bianco: Sinner e Gasperini, re di Roma nello stesso giornoCalma, Carota Boys! Non dico che Sinner e Gasperini appartengono allo stesso cielo sportivo.