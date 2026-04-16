Durante il 41° Space Symposium a Colorado Springs, l’Agenzia Spaziale Europea e il Canada hanno firmato un accordo che riguarda la protezione delle informazioni durante lo scambio di dati spaziali. L’intesa prevede la creazione di un protocollo giuridico specifico per garantire la sicurezza delle informazioni riservate condivise tra le due parti. La firma si è svolta alla presenza di rappresentanti dei due enti coinvolti.

L’Agenzia Spaziale Europea e il Canada hanno siglato un accordo fondamentale per la sicurezza delle informazioni durante il 41° Space Symposium a Colorado Springs, stabilendo un protocollo giuridico per lo scambio di dati riservati. Il General Security of Information Agreement (GSOIA), sottoscritto il 14 aprile, segna una svolta nella protezione degli asset strategici e nella cooperazione tecnologica tra le due potenze spaziali. Il nuovo quadro normativo, che vede come protagonisti Josef Aschbacher, Direttore Generale dell’ESA, e Lisa Campbell, Presidente dell’Agenzia Spaziale Canadese, punta a uniformare i più alti standard di tutela nel trattamento delle comunicazioni sensibili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ESA e Canada: scudo tecnologico per proteggere i dati spaziali

96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts

Notizie correlate

Le ambizioni spaziali dell’EsaL’Europa sembra intenzionata a rafforzare le sue capacità nel settore spaziale, anche perché ormai è molto legato alla difesa e alla sicurezza.

Oltre il far west digitale: l'Europa vara lo scudo tecnologico per la tutela dei minoriDalla privacy al collegamento con App IO, tutto sul nuovo sistema europeo per i minori.