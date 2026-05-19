La volpe rossa e l' orso bianco | Sinner e Gasperini re di Roma nello stesso giorno

Nella stessa giornata, due figure sportive sono riuscite a conquistare Roma, anche se in ambiti diversi. Da un lato, un tennista ha portato a casa un risultato importante in un torneo internazionale, mentre dall’altro, un allenatore ha guidato la sua squadra a una vittoria decisiva in campionato. Entrambi sono stati protagonisti di momenti significativi, raggiungendo traguardi che li hanno portati sotto i riflettori della capitale. La vittoria di uno e il successo dell’altro sono avvenuti a poche ore e a pochi metri di distanza.

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Calma, Carota Boys! Non dico che Sinner e Gasperini appartengono allo stesso cielo sportivo. Ci mancherebbe. Jannik è il numero 1 al mondo, Gian Piero quarto in Italia. Faccio solo notare che, a poche ore e a pochi metri di distanza, hanno conquistato Roma. Nella stessa domenica e, in fondo, con le stesse armi. Cosa ripetono i tennisti, sconfitti e stremati? "Sinner non ti fa respirare.". La stessa sensazione che provano gli avversari di Gasp, da quando ha brevettato il suo calcio feroce, uomo contro uomo. Pressing. Jannik lo esercita sulla pallina, colpendola più in fretta che può, un attimo dopo il rimbalzo; il tecnico correndo in avanti anche senza palla, per recuperarla più in fretta che può. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La volpe rossa e l'orso bianco: Sinner e Gasperini, re di Roma nello stesso giorno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento “Morto nello stesso giorno”. Alex Zanardi, la notizia che sconvolge tuttiLa morte di Alex Zanardi riporta alla memoria una coincidenza che colpisce il mondo dello sport e non solo. Leggi anche: Nati nello stesso giorno. Monteleone accoglie i nipoti di sindaca e vice Su questa palla si è fermato il cuore a mezza Italia! #Sinner x.com Jannik Sinner ruggisce mentre rompe nel terzo set reddit Sinner, gaffe col signor Mattarella. Jannik: che emozione quando c’è luiLa volpe rossa e il signor Mattarella. Se davvero esisteva dell'imbarazzo, o qualche strascico di quello che un anno fa venne letto come uno sgarbo di Jannik al Quirinale - il ... ilgazzettino.it Sinner re di Roma e dei guadagni: quanto incassa il numero uno del mondo tra premi e sponsorSinner vince gli Internazionali d’Italia e incassa oltre un milione. I premi a Roma, il totale stagionale, la carriera e gli sponsor ... affaritaliani.it