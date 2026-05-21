Il Gran Premio del Canada, giunto alla sua 55ª edizione, si svolge in Nord America e rappresenta il quinto appuntamento stagionale del Campionato mondiale di Formula 1. La corsa si disputa in un circuito che ha visto numerosi cambiamenti nel tempo, attirando un vasto pubblico. Dopo la tappa di Miami, le vetture sono tornate a confrontarsi su una pista che richiede precisione e adattamento continuo. La gara si svolge in un clima di attesa per le strategie e le prestazioni delle scuderie.

Quinto round stagionale per il Mondiale di Formula 1 che dopo Miami resta in Nord America per il GP Canada giunto alla 55ª edizione. Sarà la prima nel mese di maggio: 40 si sono disputate a giugno, 10 a settembre, 3 ad ottobre e la prima in assoluto ad agosto. Tre gli autodromi: Mosport Park in 8 occasioni, Mont-Tremblant in 2 ma dal 1978 la scelta è sempre ricaduta su Montreal. Secondo gli ingegneri Brembo che lavorano a stretto contatto con tutti i piloti di F1, il Circuit Gilles-Villeneuve da 4.361 metri di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 4 perché ogni giro presenta 6 frenate della categoria Hard, per un uso complessivo dei freni superiore ai 14 secondi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Canada, i segreti della pista: frenate da 87 kg sul pedale

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