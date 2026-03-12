GP Cina i segreti della pista Curva 14 spaventosa | da 314 a 77 km h!

Il Gran Premio di Cina di Formula 1 si svolge sul circuito di Shanghai, lungo 5,451 km, e quest’anno si disputa alla sua 19ª edizione con più di 220.000 spettatori. La pista è nota per la curva 14, dove le vetture passano da 314 a 77 kmh, creando un tratto particolarmente impressionante. La gara si svolge nel weekend e vede protagonisti piloti di diverse scuderie.

Il GP della Cina di F1, che si corre sullo Shanghai International Circuit (lungo 5,451 km), giunge alla sua 19ª edizione confermandosi un evento di grande richiamo con oltre 220.000 spettatori e una base di circa 150 milioni di appassionati nel Paese. L’impegno per i freni è classificato come mediamente impegnativo (indice di difficoltà 3 su 5). Si effettuano 7 frenate al giro per un totale di 16,3 secondi, di cui 3 sono classificate come "Hard". La curva più critica è la 14: le monoposto vi arrivano a 314 kmh e scendono a 77 kmh in soli 3,51 secondi, con una decelerazione di 3,9 g e un carico sul pedale di 105 kg. Rispetto al 2025, i tempi di frenata sono aumentati di circa il 20% e questo accade perché i piloti cercano di caricare maggiormente le batterie, riducendo al contempo il carico sul pedale e le decelerazioni subite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

