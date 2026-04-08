Le nuove Audi RS 5, RS 3 e RS 3 Competition Limited sono equipaggiate con il pneumatico P Zero R di Pirelli, progettato specificamente per queste versioni. La collaborazione tra le due aziende ha portato a un prodotto che promette maggior grip, frenate più corte e un’aderenza migliorata in pista. La presentazione di questi modelli segna un ulteriore esempio di sviluppo congiunto tra il marchio delle gomme e il costruttore di automobili sportive.

Il debutto delle nuove Audi RS 5, RS 3 e RS 3 competition limited segna un ulteriore passo avanti nella collaborazione tra Pirelli e Audi Sport, due marchi che da anni lavorano fianco a fianco per trasferire su strada e in pista il massimo della performance. Al centro di questo sviluppo c’è il nuovo P Zero R dedicato, progettato per assicurare grip elevato, spazi di frenata ridotti e una guida precisa anche nelle condizioni più impegnative. Un pneumatico pensato per accompagnare la vocazione sportiva delle RS, senza rinunciare alla fruibilità quotidiana. La sfida del P Zero R. Il cuore del progetto è nella ricerca di un equilibrio sempre più raffinato tra prestazioni estreme e guidabilità su strada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pirelli e Audi, il P Zero R per le nuove RS: più grip, frenate più corte e anima da pista

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