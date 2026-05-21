Nella città di Campobasso è stato approvato il bilancio che permette lo sblocco delle risorse finanziarie destinate a interventi di manutenzione straordinaria. I fondi saranno distribuiti prima nei quartieri con priorità per alcune zone specifiche, senza dettagli sui criteri di assegnazione. La votazione si è conclusa con una maggioranza favorevole, consentendo così di avviare i lavori di riqualificazione di alcune aree della città. La decisione permette di avviare interventi che interesseranno diverse parti del territorio urbano.

? Punti chiave Quali quartieri riceveranno i primi fondi per la manutenzione straordinaria?. Come sono stati raggiunti i voti per sbloccare i fondi?. Dove verranno utilizzati esattamente i soldi dell'avanzo di amministrazione?. Chi gestirà i tempi dei cantieri per il Bocciodromo e Fontana Vecchia?.? In Breve Votazione con 14 favorevoli, 6 contrari e 10 astensioni in Palazzo San Giorgio.. Domenico Esposito ottiene 28 voti favorevoli per la mozione d'ordine del giorno.. Fondi derivanti dall'avanzo di amministrazione del Rendiconto 2025 per opere urbane.. Interventi previsti per Bocciodromo, manutenzione contrade, Terminal bus e Fontana Vecchia.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campobasso: via libera al bilancio, sbloccate le risorse per la città

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