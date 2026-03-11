Sì alla manovra di bilancio Sbloccate più risorse per scuole e piscina

La giunta comunale ha approvato una variazione d’urgenza che è stata successivamente ratificata dal consiglio comunale, portando allo sblocco di risorse destinate a scuole, giovani e ai lavori di ristrutturazione della piscina comunale. La decisione riguarda l’assegnazione di fondi per interventi immediati in queste aree. Nessuna altra informazione sui dettagli o sui numeri è stata ancora comunicata.

Con una variazione d’urgenza della giunta (poi ratificata dal consiglio comunale) sono state sbloccate diverse risorse tra scuole, giovani e lavori alla piscina comunale. L’obiettivo principale della manovra, come illustrato dall’assessore Mauro Mariangeli, è "l’incameramento di trasferimenti per rendere operative azioni immediate degli uffici". Nel dettaglio: un investimento massiccio riguarda la nuova palestra della scuola primaria di San Filippo, che beneficia di 504mila euro derivanti dai fondi per il Sisma 2016. Tale finanziamento raddoppia di fatto la disponibilità economica per l’opera, "garantendo una struttura moderna e sicura per il sistema scolastico locale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

