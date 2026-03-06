Regione sì al bilancio consolidato 2024 | sbloccate le assunzioni dei nuovi funzionari e le stabilizzazioni degli Asu

La Regione ha approvato il bilancio consolidato 2024, autorizzando le assunzioni di nuovi funzionari e le stabilizzazioni degli Asu. Il via libera è arrivato dal governo Schifani, permettendo così l’ingresso in servizio di personale nelle strutture regionali e nelle società partecipate. L’approvazione del documento rappresenta un passaggio fondamentale per la gestione amministrativa dell’ente.

La soddisfazione del presidente Renato Schifani: "Energie nuove all'amministrazione". Il risultato economico conseguito dalla Regione assieme alle società partecipate ammonta a 3.474.157.329 euro. L'assessore Dagnino: "La maggior parte degli enti chiudono l'esercizio in avanzo o in tendenziale equilibrio" Approvato dal governo Schifani il bilancio consolidato della Regione 2024. Un atto che, tra gli altri obiettivi, consentirà anche di far prendere servizio ai neoassunti della Regione e delle società partecipate. "Con questo atto della Giunta - afferma il presidente della Regione Renato Schifani - sbloccheremo le assunzioni in seguito ai concorsi espletati nei mesi scorsi, fornendo energie nuove all'amministrazione.