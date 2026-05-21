A Campobasso, un uomo di 52 anni, è stato accusato di aver sequestrato e picchiato una donna conosciuta. L’uomo era già sottoposto a un divieto di avvicinamento e a un braccialetto elettronico a causa di precedenti reati per violenza privata e lesioni. Secondo le indagini, l’aggressione si sarebbe verificata a bordo di un’auto, con l’uomo che avrebbe agito in violazione delle restrizioni imposte dalla precedente condanna. La donna ha riportato lesioni e ha ricevuto assistenza medica.

Un uomo di 52 anni è stato sottoposto a divieto di avvicinamento e all’applicazione del braccialetto elettronico per violenza privata, molestie e lesioni ai danni di una donna di 41 anni. Il provvedimento è stato eseguito a Campobasso dalla Squadra Mobile, su disposizione della Procura della Repubblica, dopo un grave episodio avvenuto la notte di Capodanno 2026. Le indagini e la misura cautelare Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Campobasso, sotto la direzione della locale Procura, ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, con applicazione del braccialetto elettronico di controllo, nei confronti di un uomo di 52 anni residente nel capoluogo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Campobasso, sequestrata e picchiata in auto da un conoscente: per l'aggressore braccialetto elettronico

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