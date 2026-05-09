Donna presa a martellate su un autobus | l' aggressore in fuga si è strappato il braccialetto elettronico
Una donna è stata colpita ripetutamente alla testa con un martello su un autobus di linea. L’aggressore, che si sarebbe strappato il braccialetto elettronico poco prima dell’attacco, è fuggito dal mezzo e avrebbe raggiunto la moglie, con cui si trovava sull’autobus. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell’episodio e di individuare il responsabile.
Si sarebbe strappato il braccialetto elettronico poco prima dell’aggressione, poi avrebbe raggiunto la moglie su un autobus di linea e l’avrebbe colpita più volte alla testa con un martello. Sono alcune delle prime informazioni che mergono dalla ricostruzione delle indagini dei carabinieri.🔗 Leggi su Today.it
Notizie correlate
Leggi anche: Donna presa a martellate su un autobus: è in gravi condizioni. In fuga l'aggressore
Terni, donna presa a martellate su un bus di linea: è grave | In fuga l'aggressoreMomenti di paura a Stroncone, non lontano da Terni, dove una donna di 43 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su...
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Una suora è stata aggredita e presa a calci a Gerusalemme: in Israele si moltiplicano le aggressioni ai cristiani; Ecco come facciamo i trofei della Formula 1: on air il nuovo episodio di Storie e Personaggi; Colono israeliano sputa su una chiesa e fa gestacci con il simbolo della croce; Molestava le ragazze a Catanzaro: espulso.
Terni, donna presa a martellate in testa da un uomo su un bus: è grave, aggressore in fugaL'aggressione a bordo di un bus a Santa Lucia di Stroncone, in provincia di Terni: la vittima è stata ripetutamente colpita con un martello anche alla ... fanpage.it
Aggressione sul bus in provincia di Terni, donna presa a martellate e aggressore in fuga: è caccia all'uomoTentato femminicidio a Stroncone: donna aggredita a martellate a bordo di un bus. È caccia all'uomo in tutta la provincia di Terni. La vittima è grave ... virgilio.it
Donna presa a martellate sul bus facebook
Sangue a bordo, donna presa a martellate sul bus: è grave. L’aggressore sfronda la folla e si dilegua: è caccia all’uomo x.com