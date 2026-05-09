Donna presa a martellate su un autobus | l' aggressore in fuga si è strappato il braccialetto elettronico

Da today.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata colpita ripetutamente alla testa con un martello su un autobus di linea. L’aggressore, che si sarebbe strappato il braccialetto elettronico poco prima dell’attacco, è fuggito dal mezzo e avrebbe raggiunto la moglie, con cui si trovava sull’autobus. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell’episodio e di individuare il responsabile.

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Si sarebbe strappato il braccialetto elettronico poco prima dell’aggressione, poi avrebbe raggiunto la moglie su un autobus di linea e l’avrebbe colpita più volte alla testa con un martello. Sono alcune delle prime informazioni che mergono dalla ricostruzione delle indagini dei carabinieri.🔗 Leggi su Today.it

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