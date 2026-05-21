A Campobasso è stato avviato un nuovo progetto dedicato alla sanità di prossimità e alla prevenzione, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi medici direttamente in piazza. Sono previsti punti di assistenza aperti ai cittadini per offrire controlli e consulenze senza dover recarsi in strutture sanitarie tradizionali. Tra le iniziative, ci sono esami gratuiti rivolti alle donne tra i 25 e i 69 anni, con l’intento di promuovere la prevenzione e il monitoraggio della salute femminile.

? Punti chiave Come accederanno i cittadini ai nuovi servizi medici in piazza?. Quali esami gratuiti sono disponibili per le donne tra i 25 e i 69 anni?. Perché l'ASReM è l'unica azienda del centro-sud ad aver raggiunto i target?. Cosa prevede il piano da 20 milioni per i danni da maltempo?.? In Breve Screening mammella e Pap-test in Piazza Vittorio Emanuele II dal 28 al 30 maggio.. Distribuzione kit sangue occulto nelle feci tramite stand Federfarma in piazza.. Stanziati 20 milioni di euro per riparazioni post maltempo a Campobasso.. Arrestati 4 stranieri per spaccio di 1 kg di droga nel centro città.. A Palazzo San Giorgio, il capoluogo molisano ha dato il via ufficiale a Campobasso Previene, l’ambiziosa iniziativa che mira a spostare il baricentro della sanità verso la prevenzione e la diagnosi precoce sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campobasso: parte il progetto per la sanità di prossimità e prevenzione

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