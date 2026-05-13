Percorsi di cura senza barriere | parte da Bari il progetto per una sanità inclusiva

A Bari è iniziato un progetto dedicato a rendere i servizi sanitari più accessibili a tutte le persone con disabilità. L’obiettivo è creare percorsi di cura pensati per rispondere alle esigenze specifiche di chi ha bisogni particolari, eliminando eventuali ostacoli nel percorso di assistenza. L’iniziativa si concentra sulla costruzione di procedure più inclusive, con l’intento di migliorare l’esperienza di chi si rivolge ai centri sanitari.

Garantire una sanità realmente inclusiva, costruendo percorsi di cura calibrati sui bisogni delle persone con disabilità. E' questo l'obiettivo del progetto Dama (Disabled Advanced Medical Assistance), nato nel 2000 all’Ospedale San Paolo di Milano e attivo in diverse realtà italiane, al quale la.🔗 Leggi su Baritoday.it

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