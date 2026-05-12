Asp parte il progetto Luoghi di lavoro che promuovono salute | screening prevenzione e team multidisciplinare

È iniziato il progetto “Luoghi di lavoro che promuovono salute”, che prevede attività di screening, prevenzione e l’impiego di team multidisciplinari. L’obiettivo è integrare iniziative di promozione della salute all’interno dei contesti lavorativi. La proposta mira a coinvolgere direttamente le aziende e i lavoratori, con l’intento di favorire pratiche preventive e sensibilizzare sulle tematiche legate alla salute nei luoghi di lavoro.

Promuovere la prevenzione e la cultura della salute direttamente nei contesti produttivi e lavorativi. È l’obiettivo del nuovo progetto avviato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, che ha attivato un team multidisciplinare nell’ambito dell’iniziativa “Luoghi di lavoro che promuovono.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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