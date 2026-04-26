Zauri promette battaglia Complimenti al Picchio ma vogliamo festeggiare

Il tecnico del Campobasso ha dichiarato che la squadra non farà sconti e affronterà la prossima partita con determinazione. Ha commentato positivamente la prestazione della squadra avversaria, ma ha anche sottolineato che i suoi giocatori sono pronti a lottare fino alla fine. La sfida si preannuncia impegnativa, con entrambe le squadre decise a ottenere il risultato desiderato.

Il Campobasso non farà sconti, come è giusto che sia. Sul campo gli uomini di Tomei troveranno un avversario difficile da affrontare e pronto a vendere cara la pelle. Nel corso del girone di ritorno i rossoblù hanno cambiato marcia e nelle ultime dieci partite giocate sono usciti sconfitti soltanto una volta. In occasione del match perso in casa per 1-0 (gol decisivo di Iaccarino nell’ultima parte di gara) contro l’Arezzo il recente 9 marzo. I lupi di Zauri hanno ormai consolidato il quarto posto in classifica, ma accoglieranno l’Ascoli per provare a chiudere in bellezza davanti al pubblico amico. "Affronteremo una squadra che si sta giocando la vittoria finale – sostiene l’allenatore Zauri –, quindi complimenti a loro per la stagione ma sicuramente noi vorremo festeggiare davanti ai nostri tifosi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Zauri promette battaglia. "Complimenti al Picchio ma vogliamo festeggiare» Notizie correlate Partenariato, referendum “inammissibile”. Ma il comitato promette battagliaMELENDUGNO – Se da un lato si usa la parola “fine”, dall’altra si continua ad annunciare battaglia sul tema del partenariato speciale su Roca Vecchia... Leggi anche: Ciliegi davanti al Tempio Voltiano, Gaddi promette battaglia: "Faremo sentire la nostra voce”