Campione d’Italia | una poltrona per tre

Da panorama.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Campione d’Italia si avvicina la tornata elettorale prevista per il 24 e il 25, con tre candidati che si contendono la carica di sindaco. La competizione si presenta senza alleanze ufficiali tra i vari schieramenti e vede coinvolte diverse forze politiche e civiche. I candidati hanno già presentato le proprie liste e programmi, mentre i cittadini sono chiamati a votare per scegliere chi guiderà il comune nel prossimo mandato. Le urne saranno aperte nella giornata di domenica e lunedì.

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A Campione d’Italia sarà una sfida a tre per la carica di sindaco nelle elezioni del 24 e 25 maggio. Le candidature civiche ufficializzate sono quelle di Sergio Aureli con “Sviluppo e solidarietà per Campione”, Luca Frigerio con “Campione rilancia” e Barbara Marchesini con “Marchesini per Campione d’Italia”. In totale sono 28 i candidati al Consiglio comunale.In studio con Barbara Marchesini. «Arrivano dal mare!»: il festival che consacra Ravenna e la Romagna come luoghi culturali d’eccellenza © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 🔗 Leggi su Panorama.it

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