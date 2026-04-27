Una poltrona per due al consiglio comunale di Terni scoppia il caso Forza Italia

Durante l'ultima seduta del consiglio comunale di Terni, si è verificato un cambio di rappresentanza di Forza Italia. Un consigliere ha lasciato il suo incarico, mentre un altro è stato nominato al suo posto. La sostituzione, tuttavia, non è avvenuta senza tensioni, e la vicenda ha attirato l'attenzione dei presenti, evidenziando le complessità legate alle modifiche all’interno dell’assemblea comunale.

Esce Ferranti, entra Verdecchia. Ma il consiglio comunale di Terni non è un campo da calcio e la sostituzione a partita ormai avviata non è così immediata, né facile. Durante il consiglio comunale di oggi, 27 aprile, Guido Verdecchia ha annunciato all’assise di Palazzo Spada il suo ingresso in.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Dissalatore a Porto Empedocle, consiglio comunale deserto: salta la seduta e scoppia il casoLa seduta straordinaria e aperta del consiglio comunale di Porto Empedocle dedicata al tema del dissalatore non si è mai realmente aperta. Consiglio comunale: litigano Forza Italia e il resto della maggioranzaÈ di nuovo crisi al Comune di Latina, con Forza Italia che contesta duramente il resto della maggioranza, e in particolare gli assessori... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tensione giustizia, Forza Italia incalza Nordio: Riforme condivise; Veti e tensioni sulle nomine. Forza Italia blocca Freni alla Consob. Il governo contro Di Foggia; Elezioni / Mortara, una poltrona per cinque; Nomine Antitrust e Consob, destini legati? Spunta anche Freni. Il totonomi. Forza Italia, Barelli cede a Costa la carica di capogruppo alla Camera. Ma si consolerà con una poltrona di sottogoverno. Se tutti gli incastri andranno a buon fineL'ex fedelissimo di Tajani cede lo scettro a Costa. Per lui si profila una poltrona da viceministro dei Rapporti col Parlamento. E di sicuro non lascia la guida del nuoto ... lanotiziagiornale.it Forza Italia, Gasparri lascia la poltrona da capogruppo al Senato (già pronto un nuovo incarico). Al suo posto Stefania Craxi. Plauso di Marina BerlusconiForza Italia apre un passaggio delicatissimo al Senato. Alle 16.30, a Palazzo Madama, è convocata una riunione dei senatori azzurri con un ordine del giorno che non lascia margini: Dimissioni ... affaritaliani.it Sono stati rinviati a giudizio a Milano l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti per la vicenda delle presunte donazioni per circa 42 milioni di euro, in otto bonifici, ricevute da Silvio Berlusconi. La decisione è stata presa oggi dalla - facebook.com facebook L’ennesimo flop di Giorgia Meloni: il 52% degli italiani è deluso dalle politiche sulla sicurezza del Governo, e a essere critico è anche il 40% degli elettori di Forza Italia. Quando perfino i tuoi alleati sono delusi, significa che la propaganda non funziona più. x.com