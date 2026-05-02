La Roma è campione d' Italia festa scudetto al Tre Fontane

La squadra femminile della Roma ha conquistato il suo terzo scudetto battendo in casa la Ternana con il punteggio di 2-0. La partita si è svolta al Tre Fontane, con la vittoria che è arrivata alla penultima giornata di campionato. La conquista del titolo è stata ufficializzata con questa vittoria, che ha concluso la stagione con il titolo nazionale.

La Roma Femminile batte al Tre Fontane la Ternana per due a zero e vince (alla terzultima giornata) il suo terzo scudetto. All'Eur le ragazze di Rossettini non si fanno prendere dall'ansia di prestazione nemmeno quando Giugliano sbaglia inizialmente il calcio di rigore conquistato da Corelli.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Roma femminile, ancora l’Inter al Tre Fontane per la semifinale di Coppa ItaliaLa squadra di Rossettini si è avvicinata alla partita contro l’Inter del 22 febbraio scorso nell’unico modo possibile: con rispetto e alta... Roma Primavera, ko al Tre Fontane con il Parma: emiliani a -1I giallorossi di Guidi cadono tra le mura casalinghe nel big match di giornata e permettono al Parma, secondo in classifica, di accorciare ad una... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Roma, è il giorno dello scudetto? Basta una vittoria contro la Ternana per il terzo tricolore. Napoli-Juve vale mezza Champions; Calcio femminile: la Roma pronta a festeggiare lo scudetto in Serie A. Sfida alla Ternana per il titolo!; Roma Femminile, oggi il match Scudetto contro la Ternana; Fortunato, tripletta e cento gol in carriera. Sotto di due, porta alla vittoria il Noventa contro il Fontane. Massara e l’alta dirigenza della Roma al Tre Fontane: il motivoÈ un pomeriggio importante per la Roma Femminile. Al Tre Fontane le giallorosse si giocano lo scudetto. In caso di vittoria contro la Ternana (o stesso risultato dell’Inter nel derby contro il Milan) ... siamolaroma.it Lo scudetto da sogno della Roma femminile: così l'anno zero si è trasformato nell'inizio di un nuovo ciclo vincenteSembrava solo una stagione di ripartenza, si è trasformata in una meraviglia: tutti i segreti della cavalcata tricolore culminata con la vittoria di oggi (2-0) contro la Ternana ... corrieredellosport.it LIVE - Femminile, #RomaTernana 2-0: minuti finali al Tre Fontane #ASRoma #ASRomaFemminile x.com Serie A #RomaTernana Stadio Tre Fontane 18:30 Diretta su Dazn, RaiSport, RaiPlay #ASRoma - facebook.com facebook