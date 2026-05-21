Campionato Italiano Rally l' esperto pilota riminese in cerca di riscatto nella tappa Adriatico

Un pilota di Rimini si prepara a tornare in gara nel Campionato Italiano Rally Terra, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. La prossima tappa si svolgerà nel weekend del 23 e 24 maggio nella provincia di Macerata, sulla strada che ospiterà le prove del Rally Adriatico. Il pilota ha annunciato il suo ritorno, pronto a scendere in campo con tuta e casco per questa gara.

Angelo Pucci Grossi è pronto a rimettersi tuta e casco per affrontare il Rally Adriatico, appuntamento valido per il Campionato Italiano Rally Terra in programma sabato 23 e domenica 24 maggio sulle strade della provincia di Macerata. Il pilota riminese, portacolori di Scuderia Malatesta, sarà. 🔗 Leggi su Today.it

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