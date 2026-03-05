Motori al via la stagione di Angelo Pucci Grossi | il pilota riminese atteso al Rally Città di Foligno

Il pilota riminese Angelo Pucci Grossi si prepara a iniziare la stagione di rally, partecipando al Rally Città di Foligno. Con un focus sul Campionato Italiano Rally Terra 2026, intende mantenere alta la sua presenza nel circuito e affrontare le prossime gare con l’obiettivo di migliorare i risultati delle stagioni precedenti. La competizione si svolgerà nelle prossime settimane.

Il portacolori di Scuderia Malatesta affronterà la stagione tricolore al volante della Skoda Fabia Rs del team Delta Rally Angelo Pucci Grossi è pronto ad affrontare una nuova stagione sportiva, presentandosi al via del Campionato Italiano Rally Terra 2026 con l’obiettivo di proseguire e migliorare il cammino iniziato nelle ultime annate tricolori. Il driver riminese, portacolori di Scuderia Malatesta, sarà al via il prossimo fine settimana al Rally Città di Foligno - appuntamento inaugurale della serie dedicata alle strade bianche – con un pacchetto tecnico di alto profilo che conferma il team Delta Rally, pronto a schierare la propria Skoda Fabia RS che disporrà delle coperture Pirelli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il Salento riaccende i motori: il 31° Rally Città di Casarano apre la stagione 2026Il 25 e 26 aprile la gara salentina inaugura la Coppa Rally di Zona 8: debutta ufficialmente anche il 1° Rally Storico tra prove speciali e fascino...

