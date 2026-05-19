Motocross campionato italiano Mancini si classifica terzo nella tappa disputata a Fermo

Nel campionato italiano di motocross, Simone Mancini si è piazzato terzo nella tappa di Fermo. Il giovane pilota ha ottenuto un risultato che si aggiunge alla sua serie di ottimi piazzamenti, consolidando la sua presenza nelle prime posizioni della classifica generale. La gara si è svolta su un percorso tecnico e impegnativo, con numerosi salite e curve strette. Mancini ha dimostrato una buona tenuta e una guida precisa durante le manche disputate.

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Simone Mancini sta sempre più prendendo confidenza col podio. Ha concesso un bis Il giovane cingolano, pilota ufficiale della Ducati, che, dopo essere stato terzo assoluto sette giorni prima a Maggiora, domenica scorsa ha concluso ancora in terza posizione la terza prova del campionato italiano di motocross 250 cc disputata sulla pista di Fermo. Quarto nella preliminare fase delle qualifiche, Mancini ha effettuato gara-1 tra i 40 concorrenti: sullo slancio d’un buon avvio, ha mantenuto l’andatura tra i protagonisti terminando al secondo posto. Nella seconda tornata, la buona sorte non ha completamente assistito Mancini rimasto coinvolto in una caduta verificatasi alla partenza: ha ripreso da ultimo, quindi è stato costretto a produrre un supplemento d’impegno per recuperare, finendo la rimonta da undicesimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motocross, campionato italiano. Mancini si classifica terzo nella tappa disputata a Fermo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Campionato italiano di skateboarding, Carlo Cravosio terzo nella categoria JuniorGrande soddisfazione per Carlo Cravosio, giovane atleta di Villanova di Bagnacavallo, che ieri allo skatepark 101 Sb di Cesena ha conquistato il... Leggi anche: Matesannio Marathon diventa tappa del campionato italiano Mediofondo Acsi Motocross, Italian Championship. Mancini placed third in the round held in Fermo.Simone Mancini is increasingly gaining confidence on the podium. He scored a repeat performance. The young man from Cingoli, a factory Ducati ... sport.quotidiano.net Motocross, campionato italiano. Mancini si classifica terzo nella tappa disputata a FermoSimone Mancini sta sempre più prendendo confidenza col podio. Ha concesso un bis Il giovane cingolano, pilota ufficiale della ... msn.com