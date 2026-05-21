campionato di giornalismo gli studenti della leone xiii sono i re della notizia

Gli studenti dell'istituto Leone XIII si sono aggiudicati il primo posto in un campionato di giornalismo che si è svolto presso il Gherlinda di Corciano. La competizione ha coinvolto diverse scuole della zona, con prove che hanno previsto la redazione di articoli e la presentazione di servizi televisivi. La premiazione si è tenuta di fronte a un pubblico composto da studenti, insegnanti e familiari, che hanno assistito alla proclamazione dei vincitori.

Ragazzi ci siamo: questo al Gherlinda di Corciano per voi è senz’altro il giorno più emozionante del Campionato di giornalismo perché diciamo pure la verità, dopo le sfide, l’impegno e l’adrenalina in questa avventura che vi ha trasformato in alunni-reporter, è bellissimo anche alzare la coppa della vittoria. Sia chiaro, avete vinto tutti. Perché poter scrivere nel quotidiano più antico d’Italia, entrare nelle case dei lettori, ritrovare le proprie firme, vedere pubblicate foto e disegni di vostro pugno in un giornale autorevole è una grande opportunità. Ma una classifica dovevamo pur farla. Non è stato facile. I lavori prodotti erano tutti di ottima qualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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