Campionati delle Università | UniCamillus ospita la festa del ventennale dello sport romano
La cerimonia di premiazione dei Campionati delle Università di Roma 20252026 si è svolta presso la sede di UniCamillus, università internazionale di scienze della salute. L'evento ha celebrato il ventennale dello sport universitario romano, coinvolgendo diverse istituzioni accademiche della città. Sono stati premiati gli atleti e le squadre che si sono distinti durante le competizioni, che hanno visto la partecipazione di numerosi studenti provenienti da vari atenei. La manifestazione ha segnato un momento di confronto e riconoscimento nel panorama sportivo universitario locale.
La cerimonia di premiazione dei Campionati delle Università di Roma 20252026 si è svolta quest'anno presso la sede di UniCamillus, l'università internazionale di scienze della salute che ha ospitato l'appuntamento annuale dedicato allo sport universitario capitolino. L'evento ha celebrato atleti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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