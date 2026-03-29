La grande eredità di Romano Fogli Il mondo dello sport in festa Gran galà ecco tutti i premiati

Ieri pomeriggio si è svolta al Museo Piaggio la terza edizione del Premio Internazionale Romano Fogli, evento dedicato a riconoscere figure di spicco nel mondo dello sport. La cerimonia ha visto la partecipazione di campioni provenienti dal passato e dal presente, insieme a giornalisti, tecnici e allenatori. La giornata ha celebrato la memoria di Romano Fogli attraverso un evento che ha coinvolto numerosi protagonisti del settore.

Campioni dal mondo dello sport passato e attuale, giornalisti sportivi, tecnici e allenatori hanno sfilato ieri pomeriggio sul palco del Museo Piaggio che ha ospitato la terza edizione del Premio Internazionale Romano Fogli ‘Classe e Lealtà Mondiali’. Proprio i valori umani del campione Romano prima ancora che quelli sportivi sono quelli che hanno lasciato il più nitido ricordo in tutti coloro che l’hanno conosciuto, dentro e fuori dal rettangolo verde. La serata, condotta dal noto volto tv Jacopo Volpi, è stata un grande omaggio all’ex centrocampista di Torino, Bologna, Milan, Catania oltre che della Nazionale e poi allenatore, un ragazzo e poi un uomo che in tanti ha lasciato la memoria di una persona umile, alla mano, divertente e allo stesso tempo professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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