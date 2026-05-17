Salerno il Parco del Mercatello ospita la festa delle famiglie Arcobaleno

Questa mattina, il Parco del Mercatello a Salerno si è popolato di voci, colori e incontri, diventando il centro di un evento dedicato alle Famiglie Arcobaleno. L’iniziativa ha visto la partecipazione di diverse famiglie e associazioni che hanno condiviso esperienze e vissuto momenti di confronto in un clima di apertura. La festa si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e senza l’intervento di figure istituzionali o rappresentanti ufficiali.

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Tempo di lettura: 2 minuti Il Parco del Mercatello a Salerno questa mattina si è riempito di voci, colori e incontri, trasformandosi in un luogo di dialogo aperto sulle realtà delle Famiglie Arcobaleno. I palloncini rosa dell’associazione hanno punteggiato i viali, diventando il segno visibile di una presenza che vuole essere festosa ma anche politica, accogliente e allo stesso tempo determinata a rivendicare diritti ancora negati. Tra giochi, laboratori e momenti di confronto, tante bambine, bambini e famiglie hanno potuto conoscere da vicino storie, percorsi e richieste che riguardano la vita quotidiana di chi cresce e ama al di fuori dei modelli tradizionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno, il Parco del Mercatello ospita la festa delle famiglie Arcobaleno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Salerno ospita la "Festa Regionale delle Famiglie Arcobaleno": l'invito dell'ArcigayArcigay Salerno “Marcella Di Folco” ospiterà domani (domenica 17 maggio 2026) presso il Parco del Mercatello di Salerno, la Festa Regionale delle... International Family Equality Day: famiglie arcobaleno al Parco del MercatelloAnche Salerno celebra l'International Family Equality Day: l’Associazione Famiglie Arcobaleno organizza anche quest’anno la Festa delle Famiglie, una... International Family Equality Day: famiglie arcobaleno al Parco del Mercatello ift.tt/3AFMRDE ift.tt/len9iMr x.com Salerno, domenica 17 maggio si celebra al Parco del Mercatello la Festa delle FamiglieStampaIn occasione dell’International Family Equality Day, l’Associazione Famiglie Arcobaleno celebra anche quest’anno la Festa delle Famiglie, una giornata di incontro, condivisione e partecipazione ... salernonotizie.it Festa delle Famiglie Arcobaleno 2026 a Salerno: ecco programma, orari e attività al Parco del Mercatello Festa delle Famiglie Arcobaleno 2026 a Salerno: ecco programma, orari ...Domenica 17 maggio 2026 torna a Salerno la Festa delle Famiglie Arcobaleno al Parco del Mercatello. Scopri il programma completo tra letture, laboratori e inclusione ... infocilento.it