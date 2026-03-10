Campi Flegrei l'Osservatorio Vesuviano | Il bradisismo non rallenta | emesse 1300 tonnellate di Co2 al giorno

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato che il bradisismo nei Campi Flegrei continua senza rallentamenti, con un’emissione di circa 1300 tonnellate di anidride carbonica ogni giorno. La direttrice dell’istituto ha confermato a Fanpage.it che il livello di degassamento rimane elevato, evidenziando la costante attività nei territori interessati. Nessuna variazione nelle emissioni è stata registrata nelle ultime settimane.

La direttrice dell'Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo, a Fanpage.it: "Ai Campi Flegrei il degassamento resta molto alto, con 1300 tonnellate di Co2 al giorno". Ma si è ridotta la velocità di sollevamento del suolo.