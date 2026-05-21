Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 avvenuta questa mattina nei Campi Flegrei, le autorità locali hanno deciso di chiudere le scuole in alcune città dell’area nord di Napoli. La misura è stata presa per permettere controlli tecnici sugli edifici scolastici, che risultano chiusi in diversi comuni tra cui Giugliano, Qualiano, Pozzuoli e Quarto. Nessun danno grave o feriti sono stati segnalati fino a questo momento. Le lezioni sono sospese fino a nuova comunicazione delle autorità competenti.

Dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata questa mattina nell’area dei Campi Flegrei, diversi sindaci dell’area nord di Napoli hanno disposto la chiusura delle scuole per consentire le verifiche tecniche sugli edifici scolastici. Il sindaco di Giugliano in Campania, Diego D’Alterio, ha firmato un’ordinanza che prevede la sospensione delle attività didattiche in tutti gli istituti di ogni ordine e grado per la giornata di oggi, 21 maggio. La decisione è stata presa in via precauzionale dopo il sisma con epicentro a Pozzuoli. La scossa, avvertita distintamente in tutta l’area flegrea e in diversi quartieri di Napoli, ha riacceso la preoccupazione dei residenti in una zona già interessata da mesi dal fenomeno del bradisismo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Campi Flegrei: scuole chiuse a Giugliano, Qualiano, Pozzuoli e Quarto dopo la scossa di terremoto 4.4

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