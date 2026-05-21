Campi Flegrei forte scossa all’alba No sfollati ma resta la paura

Da tv2000.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’alba si è registrata una forte scossa sismica nella zona dei Campi Flegrei. Non sono stati segnalati sfollati, ma sono ancora in corso controlli sugli edifici pubblici e privati che hanno riportato danni. La zona rimane sotto osservazione mentre le autorità stanno valutando le condizioni delle strutture e la sicurezza della popolazione. Le verifiche continueranno nelle prossime ore per accertare eventuali rischi o ulteriori danni causati dal terremoto.

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Giornata di verifiche agli edifici pubblici e alle abitazioni di privati che hanno segnalato danni dopo la forte scossa di questa mattina nell’area Flegrea. Al momento non ci sono sfollati, ma tra la popolazione resta la paura. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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