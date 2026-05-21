Campi Flegrei forte scossa all’alba No sfollati ma resta la paura

All’alba si è registrata una forte scossa sismica nella zona dei Campi Flegrei. Non sono stati segnalati sfollati, ma sono ancora in corso controlli sugli edifici pubblici e privati che hanno riportato danni. La zona rimane sotto osservazione mentre le autorità stanno valutando le condizioni delle strutture e la sicurezza della popolazione. Le verifiche continueranno nelle prossime ore per accertare eventuali rischi o ulteriori danni causati dal terremoto.

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