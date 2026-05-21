Calendario scolastico Campania 2026-2027 | lezioni al via dal 15 settembre

La Regione Campania ha stabilito il calendario scolastico per l’anno 2026-2027. Le lezioni nelle scuole della regione cominceranno il 15 settembre e si concluderanno l’8 giugno dell’anno successivo. Le date sono state ufficializzate attraverso un provvedimento regionale e riguardano tutte le istituzioni scolastiche pubbliche e private della zona. La pianificazione delle vacanze e delle festività è inclusa nel calendario approvato, che sarà valido per tutto il territorio regionale.

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La Regione Campania ha approvato il calendario scolastico 2026-2027: studenti in classe dal 15 settembre, lezioni fino all’8 giugno. La Regione Campania ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2026-2027. Gli studenti campani torneranno tra i banchi martedì 15 settembre 2026, come stabilito dalla Giunta regionale nella seduta di ieri. La conclusione delle lezioni è fissata per l’8 giugno 2027 per le scuole primarie e secondarie, mentre le attività educative delle scuole dell’infanzia termineranno il 30 giugno 2027. La ripartenza delle lezioni è stata fissata a metà settembre, in linea con gli ultimi anni scolastici in Campania. Gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori termineranno invece l’anno scolastico l’8 giugno 2027. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calendario scolastico Campania 2026-2027: lezioni al via dal 15 settembre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Campania, calendario scolastico 2026/2027: lezioni dal 15 settembre al 8 giugno, 204 giorni in aulaVia libera della giunta regionale al calendario scolastico 20262027 con 204 giorni complessivi di lezione per primaria e secondaria. Calendario scolastico Toscana 2026/2027: lezioni dal 15 settembre al 10 giugnoLa Regione Toscana, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, ha definito il quadro per il calendario scolastico 20262027. Calendario scolastico Campania 2026-2027: lezioni al via dal 15 settembreLa Regione Campania ha approvato il calendario scolastico 2026-2027: studenti in classe dal 15 settembre, lezioni fino all’8 giugno. La Regione Campania ha approvato il calendario scolastico per ... 2anews.it Le date del calendario scolastico Campania fissano il ritorno in aula il 15 settembre e la chiusura delle lezioni a giugno, con pause per Natale, Carnevale e Pasqua. #Didattica x.com Campania, calendario scolastico 2026/2027: lezioni dal 15 settembre al 8 giugno, 204 giorni in aulaVia libera della giunta regionale al calendario scolastico 2026/2027 con 204 giorni complessivi di lezione per primaria e secondaria ... fanpage.it