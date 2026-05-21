Campania il coraggio che costruisce | torna il Premio Campania Coraggiosa

In Campania torna il premio “Campania Coraggiosa”, un riconoscimento dedicato a chi ogni giorno si impegna con competenza e responsabilità, spesso lontano dai riflettori. L’iniziativa celebra le persone che contribuiscono allo sviluppo della regione attraverso il loro lavoro e la dedizione, senza cercare notorietà. Il premio si rivolge a individui e realtà che, con il loro impegno, sostengono la crescita e il progresso della Campania, valorizzando il loro ruolo nella comunità locale.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Il 22 maggio a Napoli la terza edizione... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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