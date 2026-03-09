Acqua pubblica in Campania Fico blocca la gara ma la Regione ha ancora la consulenza per una società coi privati

La giunta Fico ha deciso di ritirare la gara per coinvolgere un socio privato nella gestione dell’acqua pubblica in Campania, dopo aver annunciato l’interruzione del procedimento. Tuttavia, quattro giorni prima di questa decisione, la stessa amministrazione ha affidato una consulenza a una società privata legata al progetto. La situazione evidenzia come le scelte della Regione siano state cambiate in breve tempo.

