Cammini di Francesco nuova tappa del Festival

Nel fine settimana si apre la nuova tappa della decima edizione del Festival dei Cammini di Francesco, che si svolge tra le regioni dell’Umbria e della Toscana e durerà fino al 31 maggio. La manifestazione, ormai consolidata, propone un calendario di eventi e iniziative legate ai percorsi storici e spirituali associati a Francesco d’Assisi. La manifestazione coinvolge diverse località e si svolge nel rispetto delle norme vigenti, offrendo approfondimenti culturali e momenti di riflessione.

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Arezzo, 21 maggio 2026 – Un nuovo fine settimana con la X edizione del Festival dei Cammini di Francesco, in programma fino al 31 maggio tra Umbria e Toscana. Un progetto culturale nato nel 2017 su iniziativa della Fondazione Progetto Valtiberina e divenuto, nel tempo, una delle principali piattaforme di riflessione sul francescanesimo contemporaneo, anche grazie alla collaborazione con alcuni significativi partner istituzionali come l’Opera e la Comunità francescana di Santa Croce a Firenze, il Sacro Convento di Assisi – Basilica di San Francesco e altre realtà storiche. Il 2026 segna un doppio anniversario: i dieci anni del festival e gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cammini di Francesco, nuova tappa del Festival ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Canne al vento di Grazia Deledda | Audiolibro Parte 2 di 2 | Capolavoro della Letteratura Italiana Sullo stesso argomento Cammini di Francesco. La tappa del FestivalNuovo fine settimana con la X edizione del Festival dei Cammini di Francesco, in programma fino al 31 maggio tra Umbria e Toscana. La X edizione del Festival dei Cammini di FrancescoArezzo, 5 marzo 2026 – È stata presentata mercoledì 4 marzo a Bruxelles, presso le sedi regionali di Umbria e Toscana in Unione Europea, la X... Con l’amico direttore e saggista e intelligente e colto FERRUCCIO DE BORTOLI al salone del libro a TORINO in conversazione sulla situazione della chiesa e sui cammini che essa tntraprende con LEONE XIV il sapiente, dopo Papa FRANCESCO il profeta. x.com Cammini di Francesco. La tappa del FestivalNuovo fine settimana con la X edizione del Festival dei Cammini di Francesco, in programma fino al 31 maggio tra Umbria e Toscana. Un progetto culturale nato nel 2017 su iniziativa della Fondazione Pr ... lanazione.it Cammini di Francesco, nuova tappa del FestivalArezzo, 21 maggio 2026 – Un nuovo fine settimana con la X edizione del Festival dei Cammini di Francesco, in programma fino al 31 maggio tra Umbria e Toscana. Un progetto culturale nato nel 2017 su ... lanazione.it