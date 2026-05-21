Cammini di Francesco nuova tappa del Festival

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana si apre la nuova tappa della decima edizione del Festival dei Cammini di Francesco, che si svolge tra le regioni dell’Umbria e della Toscana e durerà fino al 31 maggio. La manifestazione, ormai consolidata, propone un calendario di eventi e iniziative legate ai percorsi storici e spirituali associati a Francesco d’Assisi. La manifestazione coinvolge diverse località e si svolge nel rispetto delle norme vigenti, offrendo approfondimenti culturali e momenti di riflessione.

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Arezzo, 21 maggio 2026 – Un nuovo fine settimana con la X edizione del Festival dei Cammini di Francesco, in programma fino al 31 maggio tra Umbria e Toscana. Un progetto culturale nato nel 2017 su iniziativa della Fondazione Progetto Valtiberina e divenuto, nel tempo, una delle principali piattaforme di riflessione sul francescanesimo contemporaneo, anche grazie alla collaborazione con alcuni significativi partner istituzionali come l’Opera e la Comunità francescana di Santa Croce a Firenze, il Sacro Convento di Assisi – Basilica di San Francesco e altre realtà storiche. Il 2026 segna un doppio anniversario: i dieci anni del festival e gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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