Mercoledì 4 marzo, a Bruxelles, presso le sedi regionali di Umbria e Toscana in Unione Europea, è stata presentata la decima edizione del Festival dei Cammini di Francesco, che si terrà dall’11 aprile al 31 maggio tra le due regioni. La presentazione ha coinvolto rappresentanti delle amministrazioni regionali e l’organizzazione del festival, annunciando ufficialmente le date e le aree coinvolte.

Arezzo, 5 marzo 2026 – È stata presentata mercoledì 4 marzo a Bruxelles, presso le sedi regionali di Umbria e Toscana in Unione Europea, la X edizione del Festival dei Cammini di Francesc o, in programma dall’11 aprile al 31 maggio tra Umbria e Toscana. Un lancio internazionale che sottolinea la dimensione interregionale ed europea di un progetto culturale nato nel 2017 su iniziativa della Fondazione Progetto Valtiberina e divenuto, nel tempo, una delle principali piattaforme di riflessione sul francescanesimo contemporaneo, anche grazie alla collaborazione con alcuni significativi partner istituzionali come l’Opera e la Comunità francescana di Santa Croce a Firenze, il Sacro Convento di Assisi – Basilica di San Francesco e altre realtà storiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La X edizione del Festival dei Cammini di Francesco

