cammini di francesco la tappa del festival

Nel fine settimana in corso si tiene la decima edizione del Festival dei Cammini di Francesco, evento che coinvolge diverse località tra Umbria e Toscana. La manifestazione prosegue fino al 31 maggio, offrendo un programma di iniziative e percorsi dedicati ai tradizionali cammini francescani. La manifestazione prevede incontri, escursioni e momenti culturali che si svolgono in diverse aree delle due regioni italiane, attirando partecipanti interessati a esplorare i percorsi storici e spirituali legati a Francesco d’Assisi.

Nuovo fine settimana con la X edizione del Festival dei Cammini di Francesco, in programma fino al 31 maggio tra Umbria e Toscana. Un progetto culturale nato nel 2017 su iniziativa della Fondazione Progetto Valtiberina e divenuto, nel tempo, una delle principali piattaforme di riflessione sul francescanesimo contemporaneo, anche grazie alla collaborazione con alcuni significativi partner istituzionali come l’Opera e la Comunità francescana di Santa Croce a Firenze, il Sacro Convento di Assisi – Basilica di San Francesco e altre realtà storiche. Il 2026 segna un doppio anniversario: i dieci anni del festival e gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Cammini di Francesco, vicini alla fragilità

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