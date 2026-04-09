In Santa Croce a Firenze l’apertura del Festival dei Cammini di Francesco 2026

Da lanazione.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, nel complesso monumentale di Santa Croce, si svolgerà l'apertura della decima edizione del Festival dei Cammini di Francesco 2026. L'evento si terrà il 9 aprile 2026 e rappresenta il punto di partenza di itinerari religiosi e culturali che collegano le regioni Toscana e Umbria. La manifestazione coinvolge luoghi storici e spirituali, offrendo un'occasione per conoscere i percorsi di fede e tradizione della zona.

Arezzo, 9 aprile 2026 – La X edizione del Festival dei Cammini di Francesco si aprirà a Firenze nel complesso monumentale di Santa Croce, luogo francescano per eccellenza e punto di partenza dei percorsi di spiritualità che collegano Toscana e Umbria. Sono due gli appuntamenti in programma sabato 11 e domenica 12 aprile nel Cenacolo del complesso monumentale. Il Festival – organizzato dalla Fondazione Progetto Valtiberina – rinnova così la collaborazione con Opera di Santa Croce, partner ormai consolidato della manifestazione e protagonista negli anni di iniziative culturali di grande rilievo nel cuore del capoluogo toscano. Due giornate che... 🔗 Leggi su Lanazione.it

in santa croce a firenze l8217apertura del festival dei cammini di francesco 2026
© Lanazione.it - In Santa Croce, a Firenze, l’apertura del Festival dei Cammini di Francesco 2026

La X edizione del Festival dei Cammini di FrancescoArezzo, 5 marzo 2026 – È stata presentata mercoledì 4 marzo a Bruxelles, presso le sedi regionali di Umbria e Toscana in Unione Europea, la X...

Leggi anche: Festival dei Cammini di Francesco. Sette fine settimana di eventi . Ecco il programma completo

Temi più discussi: Stabat Mater, concerto nella Basilica di Santa Croce il 31 marzo; Firenze Craft, la grande fiera in Santa Croce: artigianato e cibo fino a Pasquetta; Stazioni Romane, la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme; Feast of Santa Croce in Castellare | Vicopisano.

santa croce in santa croce aIn Santa Croce, a Firenze, l’apertura del Festival dei Cammini di Francesco 2026L’11 e 12 aprile nel Cenacolo del complesso monumentale francescano gli eventi inaugurali della X edizione tra dialoghi sul Cantico, teatro e passeggiate nei luoghi francescani della città ... lanazione.it

santa croce in santa croce aStazioni Romane, la Basilica di Santa Croce in GerusalemmeIl Venerdì Santo il pellegrinaggio delle stazioni torna di nuovo a Santa Croce in Gerusalemme. E non potrebbe essere altrimenti visto che la basilica venne edificata proprio per custodire le reliquie ... acistampa.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.