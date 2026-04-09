In Santa Croce a Firenze l’apertura del Festival dei Cammini di Francesco 2026

A Firenze, nel complesso monumentale di Santa Croce, si svolgerà l'apertura della decima edizione del Festival dei Cammini di Francesco 2026. L'evento si terrà il 9 aprile 2026 e rappresenta il punto di partenza di itinerari religiosi e culturali che collegano le regioni Toscana e Umbria. La manifestazione coinvolge luoghi storici e spirituali, offrendo un'occasione per conoscere i percorsi di fede e tradizione della zona.

Arezzo, 9 aprile 2026 – La X edizione del Festival dei Cammini di Francesco si aprirà a Firenze nel complesso monumentale di Santa Croce, luogo francescano per eccellenza e punto di partenza dei percorsi di spiritualità che collegano Toscana e Umbria. Sono due gli appuntamenti in programma sabato 11 e domenica 12 aprile nel Cenacolo del complesso monumentale. Il Festival – organizzato dalla Fondazione Progetto Valtiberina – rinnova così la collaborazione con Opera di Santa Croce, partner ormai consolidato della manifestazione e protagonista negli anni di iniziative culturali di grande rilievo nel cuore del capoluogo toscano. Due giornate che... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In Santa Croce, a Firenze, l’apertura del Festival dei Cammini di Francesco 2026 La X edizione del Festival dei Cammini di FrancescoArezzo, 5 marzo 2026 – È stata presentata mercoledì 4 marzo a Bruxelles, presso le sedi regionali di Umbria e Toscana in Unione Europea, la X... Leggi anche: Festival dei Cammini di Francesco. Sette fine settimana di eventi . Ecco il programma completo Temi più discussi: Stabat Mater, concerto nella Basilica di Santa Croce il 31 marzo; Firenze Craft, la grande fiera in Santa Croce: artigianato e cibo fino a Pasquetta; Stazioni Romane, la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme; Feast of Santa Croce in Castellare | Vicopisano. In Santa Croce, a Firenze, l’apertura del Festival dei Cammini di Francesco 2026L’11 e 12 aprile nel Cenacolo del complesso monumentale francescano gli eventi inaugurali della X edizione tra dialoghi sul Cantico, teatro e passeggiate nei luoghi francescani della città ... lanazione.it Stazioni Romane, la Basilica di Santa Croce in GerusalemmeIl Venerdì Santo il pellegrinaggio delle stazioni torna di nuovo a Santa Croce in Gerusalemme. E non potrebbe essere altrimenti visto che la basilica venne edificata proprio per custodire le reliquie ... acistampa.com Jimmy Sax 25 Luglio 2026 Santa Croce Camerina(Rg)Koala Maxi biglietti https://www.ticketsms.it/event/Jimmy-Sax-Live-Concert-Santa-Croce-Camerina-Koala-25-07-2026 - facebook.com facebook Sulla #FiPiLi code in uscita a Santa Croce in direzione mare per traffico intenso #viabiliTOS x.com