La Pulce d’Acqua | il mercatino dell’usato torna in darsena
Domenica mattina, il mercatino dell’usato “La Pulce d’Acqua” si tiene nella Darsena di Ravenna a partire dalle 8. L’evento propone oggetti vintage e di seconda mano, attrarre appassionati di collezioni e curiosi. La manifestazione si svolge regolarmente in questa zona, offrendo un’opportunità di scambio e acquisto di beni usati. La partecipazione è aperta a tutti, senza necessità di preregistrazione.
Nuovo appuntamento nel segno del vintage con il mercatino dell’usato “La Pulce d’Acqua”, in Darsena a Ravenna dalle 8.30-18.30. Questo appuntamento si terrà eccezionalmente nella giornata di sabato, 11 aprile; poi si continuerà domenica 10 maggio; domenica 13 settembre; domenica 11 ottobre. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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