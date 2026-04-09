La Pulce d’Acqua | il mercatino dell’usato torna in darsena

Domenica mattina, il mercatino dell’usato “La Pulce d’Acqua” si tiene nella Darsena di Ravenna a partire dalle 8. L’evento propone oggetti vintage e di seconda mano, attrarre appassionati di collezioni e curiosi. La manifestazione si svolge regolarmente in questa zona, offrendo un’opportunità di scambio e acquisto di beni usati. La partecipazione è aperta a tutti, senza necessità di preregistrazione.