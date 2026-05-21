Camion in fiamme traffico completamente impazzito | coda di 12 chilometri

Nel pomeriggio di oggi, sull'autostrada A4 in direzione Venezia, si sono verificati gravi disagi a causa di un incendio che ha coinvolto un camion. L'incidente ha causato l'interruzione temporanea del traffico, con code che hanno raggiunto i 12 chilometri. La circolazione è rimasta paralizzata per diverse ore, creando lunghe attese e disagi tra gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per spegnere il rogo e gestire la situazione.

Un pomeriggio di passione sull'autostrada A4: in direzione Venezia si sono formate code di oltre 12 chilometri. Questo per via dell'incendio divampato tra i caselli di Desenzano del Garda e Sirmione: un camion è stato avvolto dalle fiamme e una senza colonna di fumo nero si è levata in cielo. È. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Se incendió un camión con un auto del Turismo Carretera que iba a El Calafate

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