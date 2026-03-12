Camion finisce fuori strada un ferito | chilometri di coda sulla statale

Questa mattina, prima delle 7, un camion è finito fuori strada intorno al chilometro 15 della statale Romea. Nell’incidente è rimasto ferito un uomo e si sono formati chilometri di coda lungo la strada. La circolazione è rallentata notevolmente e il traffico si è accumulato in entrambe le direzioni. I soccorsi sono intervenuti sul luogo dell’incidente.

Un ferito e grandi disagi sul traffico. Un grave incidente si è verificato questa mattina, prima delle 7 intorno al chilometro 15 della statale Romea. Stando alle prime ricostruzioni, pare che un camion, per cause ancora da accertare, sia finito fuori strada.Immediato l'intervento dei soccorsi.