Camillo Ruini in condizioni critiche il cardinale è assistito in casa

Il cardinale Camillo Ruini, 95 anni e ex presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si trova di nuovo in condizioni critiche. Da alcuni giorni, viene assistito a casa a causa di problemi di salute. La notizia è stata diffusa da fonti vicine alla famiglia. Attualmente, non sono stati forniti dettagli specifici sulla sua condizione. La sua situazione ha suscitato attenzione tra le persone che lo conoscono e seguono le sue attività.

(Adnkronos) – Il cardinale Camillo Ruini, 95 anni già presidente della Cei, da alcuni giorni è di nuovo in condizioni critiche. La situazione viene descritta come "impegnativa", a quanto si apprende. Non è ricoverato ma assistito a casa. Ruini fu ricoverato d'urgenza nel luglio 2024 al Policlinico Gemelli a causa di un infarto. Dopo essersi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Il cardinale Ruini in condizioni critiche, nuova crisi legata alletà

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