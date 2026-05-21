Camillo Ruini in condizioni critiche il cardinale è assistito in casa

Da webmagazine24.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cardinale Camillo Ruini, 95 anni e ex presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si trova di nuovo in condizioni critiche. Da alcuni giorni, viene assistito a casa a causa di problemi di salute. La notizia è stata diffusa da fonti vicine alla famiglia. Attualmente, non sono stati forniti dettagli specifici sulla sua condizione. La sua situazione ha suscitato attenzione tra le persone che lo conoscono e seguono le sue attività.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Il cardinale Camillo Ruini, 95 anni già presidente della Cei, da alcuni giorni è di nuovo in condizioni critiche. La situazione viene descritta come "impegnativa", a quanto si apprende. Non è ricoverato ma assistito a casa.  Ruini fu ricoverato d'urgenza nel luglio 2024 al Policlinico Gemelli a causa di un infarto. Dopo essersi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il cardinale Ruini in condizioni critiche, nuova crisi legata alletà

Video Il cardinale Ruini in condizioni critiche, nuova crisi legata alletà

Sullo stesso argomento

Il cardinale Camillo Ruini in condizioni critiche. “E’ curato a casa”Modena, 21 maggio 2026 – Si aggravano le condizioni del cardinale Camillo Ruini, da tempo in condizioni precarie di salute, che sarebbero diventate...

Leggi anche: Il cardinale Camillo Ruini in condizioni critiche, è curato a casa

camillo ruini camillo ruini in condizioniIl cardinale Ruini in condizioni critiche: ha scelto di essere curato a casaIl cardinale Camillo Ruini è da qualche giorno di nuovo in gravi condizioni di salute. Lo storico presidente della Cei, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio e da tempo aff ... tg24.sky.it

camillo ruini camillo ruini in condizioniCardinale Camillo Ruini in condizioni impegnative, il porporato di 95 anni è curato in casa con l'ossigenoIl cardinale Ruini è in condizioni critiche ed è assistito a casa con l'ossigeno. Aggiornamenti sulla salute del porporato e la sua storia ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web