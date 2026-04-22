Camila Giorgi ha annunciato il suo ritorno nel circuito WTA, fissando il rientro per il 2027. La tennista ha comunicato questa decisione attraverso una dichiarazione pubblica, lasciando intendere che tornerà in campo dopo un periodo di assenza. La notizia è stata diffusa a Macerata il 22 aprile 2026, suscitando sorpresa tra gli appassionati di tennis italiani.

Macerata, 22 aprile 2026 - Il ritorno di Camila Giorgi è ufficiale e ha il sapore di un colpo di scena che riporta indietro le lancette del tennis italiano. La tennista marchigiana ha annunciato attraverso una story su Instagram che tornerà nel circuito Wta a partire dal 2027, fissando così una data precisa per quello che sarà un rientro dopo quasi tre anni di assenza dalle competizioni ufficiali. La notizia arriva direttamente dalle parole dell’ ex numero 26 del mondo, oggi 34 anni, che negli ultimi mesi aveva già lasciato intendere più volte la possibilità di un ritorno: “ Ogni tanto mi manca il tennis. Mi piacerebbe giocare qualche partita ”, aveva raccontato in passato, tra interviste e contenuti social.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sorpresa Camila Giorgi: "Tornerò in campo nel 2027". La tennista annuncia il rientro nel circuito Wta

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