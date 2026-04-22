Camila Giorgi ha annunciato che intende tornare a giocare a livello professionistico nel 2027, dopo aver vissuto un periodo di maternità. La tennista italiana ha confermato la sua intenzione di riprendere gli allenamenti e di riprendere le competizioni in quella data. Non sono stati forniti dettagli su eventuali tappe intermedie o programmi specifici per il suo ritorno nel circuito.

Camila Giorgi ha espresso la volontà di tornare a competere sul circuito professionistico nel corso del 2027. L’atleta, che ha comunicato questa prospettiva rispondendo ai quesiti dei sostenitori tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha confermato un interesse che aveva già lasciato trasparire durante un colloquio avvenuto a metà marzo con Verissimo. Tra l’attesa di un figlio e il desiderio di campo. La vita della tennista sta attraversando una fase di profonda trasformazione personale, che sembra influenzare i tempi del suo rientro agonistico. La compagna dell’ex tennista e allenatore argentino Andrea Pasutti ha infatti rivelato che la coppia è in attesa di un bambino, un maschio, la cui nascita è prevista per il mese di settembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Camila Giorgi: tra la nuova maternità e il grande ritorno nel 2027

Notizie correlate

Sorpresa Camila Giorgi: "Tornerò in campo nel 2027". La tennista annuncia il rientro nel circuito WtaMacerata, 22 aprile 2026 - Il ritorno di Camila Giorgi è ufficiale e ha il sapore di un colpo di scena che riporta indietro le lancette del tennis...

Leggi anche: Camila Giorgi annuncia il rientro: “Nel 2027 torno in campo”

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Camila Giorgi annuncia il proprio rientro dopo la maternità: Nel 2027 tornerò in campo; Il ritorno di Camila Giorgi: mamma a settembre, poi la sfida del rientro nel WTA 2027; Camila Giorgi di nuovo in campo dopo il ritiro: Nel 2027 torno a giocare tornei Wta; Camila Giorgi di nuovo in campo dopo il ritiro: Nel 2027 torno a giocare tornei Wta.

Camila Giorgi incinta: la tennista torna a giocareCamila Giorgi, atleta azzurra di tennis professionistico sta per raggiungere un traguardo più importante, diventare mamma, ciò non le impedirà di giocare ad alti livelli nel suo sport. notizie.it

Camila Giorgi tornerà a giocare nel circuito WTA nel 2027, la spiegazione al tifoso: Corpo e menteCamila Giorgi annuncia a sorpresa il ritorno in campo nel 2027: l'ex tennista ha svelato sui social, ad un fan, la motivazione che l'ha spinta a riprendere ... fanpage.it

' ! Durante una sessione di risposte sulle sue storie instagram, Camila Giorgi ha annunciato il suo ritorno ufficiale in campo nel 2027! Una bella notizia per il tennis italiano ma non solo #camilagiorgi #giorgi - facebook.com facebook

Camila #Giorgi, il ritorno dopo la maternità: la risposta social non lascia dubbi x.com