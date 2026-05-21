In diversi villaggi della Cambogia, le comunità stanno organizzando le cerimonie tradizionali per il rituale chiamato “He Neak Ta”. Prima dell’inizio ufficiale dell’evento, gli abitanti completano le decorazioni del corpo con pitture che rappresentano simboli e motivi legati alla tradizione. Questo rito, praticato regolarmente in occasione di festività e celebrazioni, coinvolge le persone in un momento di preparazione spirituale e culturale, mantenendo vivo un patrimonio radicato nelle pratiche locali.

Gli abitanti dei villaggi in Cambogia si preparano al rituale “ He Neak Ta ” e la pittura del corpo è il tocco finale prima dell’inizio. La tradizione tramandata dai loro antenati viene celebrata ogni anno da diverse centinaia di anni. I residenti in strada onorano gli spiriti guardiani del loro villaggio e pregano per la pioggia e la prosperità. La cerimonia coincide con l’inizio del monsone estivo mentre gli agricoltori si preparano a piantare il riso. Gli abitanti dei villaggi di tutte le età si riuniscono a circa due chilometri dal monastero locale dedicato al loro spirito guardiano. I giovani uomini del villaggio di Phum Boeung dipingono scene ispirate al folklore locale sui loro volti e corpi, si vestono da spiriti e indossano gonne d’erba. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cambogia, i villaggi si preparano al rituale per la prosperità “He Neak Ta”

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