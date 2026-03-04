La principessa del Galles ha un rituale particolare da quando si è trasferita al Forest Lodge | nuotare nell' acqua fredda di un lago

Da quando si è trasferita al Forest Lodge, la principessa del Galles ha adottato un nuovo rituale: nuotare nell’acqua fredda di un lago. Diversamente da chi pratica yoga, legge o ascolta musica, lei sceglie di immergersi nelle acque gelide come metodo per affrontare lo stress. Nessuna altra attività viene praticata in modo regolare al suo fianco.

Nella sua nuova residenza, il Forest Lodge, la principessa del Galles avrebbe adottato una nuova abitudine, un momento tutto per sé C’è chi fa yoga e chi legge un libro. Chi passeggia all’aria aperta e chi ascolta musica. Non c’è una ricetta ideale per stare meglio quando lo stress si fa sentire. Ognuno sceglie cosa è più adatto per sé in base ai propri gusti e alle proprie necessità. Anche a corte. Ma cosa fa Kate Middleton quando si sente a disagio? Quando la fatica, l’ansia e i brutti pensieri prendono il sopravvento? A rivelarlo è stato RadarOnline. In un articolo pubblicato a fine febbraio, il magazine racconta che la principessa del Galles avrebbe adottato un rituale speciale nella sua nuova residenza, il Forest Lodge. 🔗 Leggi su Amica.it

