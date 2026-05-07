Esselunga cambio ai vertici | Sarrailh nuovo ceo

A partire da novembre, il ruolo di amministratore delegato e direttore generale del gruppo Esselunga sarà ricoperto da Claude Sarrailh, in seguito a un cambio ai vertici dell'azienda. La decisione è stata ufficializzata e il nuovo dirigente assumerà le sue funzioni nel prossimo mese. La nomina si inserisce nel processo di rinnovamento della leadership aziendale.

Cambio ai vertici di Esselunga: dal prossimo novembre sarà Claude Sarrailh il nuovo amministratore delegato e direttore generale del gruppo. Gabriele Villa, attuale direttore generale, "lascerà l’azienda in vista del pensionamento", spiega la società in una nota. Sarrailh, che ha una esperienza trentennale nel retail con alle spalle gruppi come Carrefour e Metro (di cui è stato ceo Italia e poi Cina), è attualmente ceo per Europa e Indonesia della società di distribuzione Ahold Delhaize e guida un’organizzazione da circa 40 miliardi di euro di fatturato e 160mila dipendenti. "Grazie al suo percorso internazionale – spiegano da Esselunga – si distingue per un approccio orientato ai risultati e all’innovazione, con particolare attenzione alle sfide dell’Artificial Intelligence e all’efficienza operativa".🔗 Leggi su Quotidiano.net

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