Si balla anche il venerdì Cinque deroghe in più alle feste in spiaggia

A partire da oggi, si potrà ballare anche il venerdì in spiaggia, grazie a una nuova ordinanza che introduce cinque deroghe alle restrizioni sulle feste in spiaggia. La prima di queste deroghe riguarda il sabato 16 maggio, giorno in cui sarà possibile organizzare eventi musicali e balli senza restrizioni particolari. La decisione si inserisce in un quadro di proroghe temporanee sulle attività di intrattenimento nelle aree costiere.

In spiaggia si balla anche il venerdì, oggi l’ordinanza: prima deroga sabato 16 maggio. Saranno dieci le serate in cui negli chalet si potrà ballare fino alle 3 del mattino: le date sono state fissate ieri in giunta e, a differenza delle stagioni precedenti, quando le deroghe erano concesse solo il sabato, quest’anno cinque serate danzanti potranno essere organizzate di venerdì. Una per ogni mese: 29 maggio, 26 giugno, 24 luglio e il 14 agosto da sempre una lunga notte negli stabilimenti balneari. Altre cinque deroghe, a partire dal 29 maggio, riguardano i sabato sera: 16 maggio, 13 giugno, 4 luglio e 8-29 ad agosto. Gli chalet chiuderanno le serate danzanti il 5 settembre, ultima deroga fino alle 3 del mattino concessa per la stagione 2026.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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