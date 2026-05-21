Calvo dimentica la Juventus Europa League e ricavi record con l’Aston Villa | Non guardo il calcio italiano

Durante un’intervista, il dirigente di una squadra inglese ha dichiarato di non seguire più il calcio italiano, dimenticando la Juventus, con cui ha avuto esperienze passate. Ha anche affermato di non essere interessato alla partecipazione della sua squadra in Europa League e ha riferito di aver raggiunto ricavi record dalla sua attuale società. Le sue parole sono state riportate dai media sportivi, che hanno evidenziato il suo distacco dal calcio italiano e il focus sulle attività nel campionato inglese.

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