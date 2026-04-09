Stasera si disputa la partita tra Bologna e Aston Villa in Europa League, con le probabili formazioni che si preparano a scendere in campo. Il Bologna, dopo anni di fatica e lavoro tra i dilettanti, affronta una delle squadre più quotate della Premier League. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le compagini, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo nel torneo europeo.

Bologna, 9 aprile 2026 – C’è un viaggio nel sogno (e nella gavetta) lungo dieci anni nel destino di chi ha iniziato a masticare i rudimenti della panchina tra i dilettanti di una squadra minore del Padovano e stanotte si trova a sfidare la quarta forza della Premier League. Vincenzo Italiano, l’uomo che nel 2015-16 applicava la tattica sulla panchina degli Allievi della Luparense, oggi sorride davanti alla prospettiva di scalare una montagna come l’Aston Villa di Emery. E non è il sorriso di chi si sente battuto in partenza, ma quello di chi sa che la pressione, in fondo, è un privilegio. Se prima della battaglia contro la Roma l’uomo di Ribera si era avventurato in un cauto “cinquantuno a quarantanove il pronostico a favore dei giallorossi” stavolta osa di più: “Fifty-fifty, facciamo così”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Europa League, Bologna Aston Villa: le probabili formazioni. Italiano se la gioca alla pari

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