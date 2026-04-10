Il Bologna viene sconfitto in casa dall’Aston Villa con il punteggio di 1-3 nell’andata dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Vincenzo Italiano disputa un buon incontro, ma commette tre errori che vengono sfruttati dagli avversari. La partita si svolge all’Arena, con il Bologna che tenta di reagire dopo aver subito i gol e di mantenere aperte le speranze di qualificazione.

BOLOGNA – Il Bologna di Vincenzo Italiano gioca una buona partita ma viene punito da tre errori al dall’Ara nell’andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Aston Villa. Nel primo tempo gol annullato a Castro, traversa di Ferguson ma prima del break segna Konsa. A inizio ripresa arriva il raddoppio di Watkins, Bernardeschi colpisce un palo, Rowe impegna Martinez e poi al 90’ trova il gol che sembra restituire speranza. Ma al 94’ ancora Watkins segna la rete del definitivo 3-1. La prima vera occasione del match arriva al 21' ed è per i padroni di casa, con Miranda che ci prova in acrobazia ma Martinez è attento e devia in corner. Un urlo di gioia dei tifosi locali viene spezzato al 26', quando l’autorete di Konsa viene annullata da un fuorigioco di Castro che porta l’arbitro a non convalidare il gol. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Europa League: Bologna battuto in casa (1-3) dall’Aston Villa. Anche per Italiano situazione complicata. Pagelle

Europa League, Bologna sconfitto in casa dall’Aston Villa: 3-1 per gli inglesiIl Bologna cade 3-1 in casa contro l’Aston Villa nella gara d’andata dei quarti di finale di Europa League ed è chiamato a un’impresa tra una...

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EUROPA LEAGUE I A Bologna l'Aston Villa vince 3-1 CRONACA e FOTO nella gara di andata dei quarti di finale #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/04/09/europa-league-a-bologna-laston-villa-vince-3-1-cronaca-e-foto_d5e796a0-ea22-4 - facebook.com facebook

ROWE NON BASTA, BOLOGNA KO IN EUROPA LEAGUE Serata difficile al Dall’Ara. Il Bologna lotta, trova la rete, ma l’Aston Villa colpisce con cinismo. Finisce 1-3 l’andata dei quarti di Europa League. Ora testa al ritorno: servirà una prova perfetta. # x.com