Il Movimento 5 Stelle ha chiesto le dimissioni di Delmastro, mentre Scarpinato ha commentato che tutti gli italiani hanno compreso bene come sono andate le cose, aggiungendo che o l’esponente è incapace o, se ha capito con chi si relaziona, dovrebbe andare dal governo. La richiesta e le parole del senatore sono state pubblicamente condivise.

“Tutti gli italiani hanno capito bene come sono andate le cose”, è il commento del Senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato. “Un sottosegretario alla Giustizia che fa una società con dei riciclatori per dei mafiosi tra i più importanti d’Italia. Se non ha capito con chi si metteva” in affari “è un incapace che deve dare le dimissioni da sottosegretario, se invece l’ha capito è bene che se ne vada subito. E inutile che ci giriamo intorno – prosegue Scarpinato – questo referendum è un momento in cui noi dobbiamo decidere se ci sarà una Magistratura che domani potrà fare indagini sui rapporti tra i potenti, i colletti bianchi e la... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - M5S chiede le dimissioni di Delmastro. Scarpinato: “O incapace o se ha capito con chi era in affari deve andare andare dal governo”

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